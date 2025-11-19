柯瑞率勇士拚4連勝 張景淯先發戰日本社會人 今日賽事預告與轉播

柯瑞。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有兩場轉播，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）領軍勇士將在客場對戰魔術，力拚4連勝；另一場則是，湖人迎戰爵士，東契奇（Luka Doncic）將要捍衛主場，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）能否傷癒復出值得關注。

亞洲冬季聯盟，韓職聯隊碰上日職聯隊，韓職聯隊推出朴世津先發，日職聯隊則派出茨木秀俊出戰；晚間上演台灣山林將在客場對上日本社會人，台灣山林隊推出張景淯先發，面對日本社會人的川原嗣貴。

TPBL方面，海神將雲豹交手；新北國王在東亞超級聯賽與昌原LG獵隼交手。另外還有WTT球星挑戰賽馬斯喀特站、UBA、爆米花聯盟等賽事，敬請鎖定轉播。

NBA

08：00 勇士 VS 魔術

11：30 爵士 VS 湖人

轉播： 緯來體育

爆米花聯盟

09：30 綺麗珊瑚VS臺北興富發

轉播：愛爾達體育4台

亞洲冬季聯盟

12：00 韓職聯隊 VS 日職聯隊

18：00 台灣山林 VS 日本社會人

轉播：DAZN 1

114學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽

13：00 黎明學院 VS 中原大學

15：00 健行科大 VS 臺灣師大

17：00 臺灣藝大 VS 臺灣大學

19：00 政治大學 VS 輔仁大學

轉播： 緯來精采、愛爾達體育4台

WTT球星挑戰賽馬斯喀特站

15：00 第一日（上）

21：00 第一日（下）

轉播：愛爾達體育2台

TPBL

19：00 海神 VS 雲豹 MOMO TV、YouTube

2025-2026東亞超級聯賽

19：00 新北國王 VS 昌原LG獵隼 緯來體育

