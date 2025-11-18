自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

UBA》健行4連勝卻中斷連3戰破百得分 劉孟竹心情超差但也看到好的一面

2025/11/18 18:38

周宏綸18分11籃板雙十表現，另有4助攻3抄截（大專體總提供）周宏綸18分11籃板雙十表現，另有4助攻3抄截（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕大四主力射手潘偉傑、王鼎鈞、外籍生史密斯都休息，健行科大打得格外辛苦，下半場才甩開對手，最終以93：70擊敗中原大學，拿下在114學度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽的4連勝，只是中斷連3場得分破百，讓教練劉孟竹直言「心情超差」，但他也說有看到球隊好的一面。

開季連3場分破百中斷、失70分雖僅次於首戰114：53贏台大的只失53 ，但高標準要求子弟兵的健行教練劉孟竹，賽後沒好臉色的說：「讓人失望，把機會給他們，進攻、防守卻都不及格，我心情超差。」他說，看不到球員太強的企圖心、攻守都不夠積極，這不是他賽前用心良苦，想讓前幾場打得較少的二線、中低年級學弟，有多一點自我磨練，希望看到的過程及內容。

話鋒一轉，劉孟竹仍小有欣慰，開季首度先發合扛後場的雙衛，大二周宏綸、大一菜鳥夏友杰都有稱職表現，兩人都撐29分鐘，周宏綸三分球5投中2拿18分、11籃板，兩年來雙新高、首次「雙十」，外帶4助攻3抄截，含末節拉開差距的10分，夏友杰三分球6投中3拿11分5籃板5助攻，外帶本季初入UBA的新高6抄截，也是連3場得分上雙。

出身HBL名校竹市光復的周宏綸說：「在光復高三時，我就與林恩宇（現讀政大）扛雙衛，熟門熟路，林恩宇打一號時我打二號，他換下時我就扛一號，本季夏友杰初來乍到，且轉型一號，我跟他雖是首搭，但默契無譺。」

至於中原12人都得分，但全數個位數，陳彥勳、張嘉騏、王文彥各9分，開季4連敗，首勝得再等等，教練檔張智峰說：「可打硬戰的球員不夠多，板凳得加油。」

周宏綸18分11籃板雙十表現，另有4助攻3抄截（大專體總提供）周宏綸18分11籃板雙十表現，另有4助攻3抄截（大專體總提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中