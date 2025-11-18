UBA》健行4連勝卻中斷連3戰破百得分 劉孟竹心情超差但也看到好的一面

周宏綸18分11籃板雙十表現，另有4助攻3抄截（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕大四主力射手潘偉傑、王鼎鈞、外籍生史密斯都休息，健行科大打得格外辛苦，下半場才甩開對手，最終以93：70擊敗中原大學，拿下在114學度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽的4連勝，只是中斷連3場得分破百，讓教練劉孟竹直言「心情超差」，但他也說有看到球隊好的一面。

開季連3場分破百中斷、失70分雖僅次於首戰114：53贏台大的只失53 ，但高標準要求子弟兵的健行教練劉孟竹，賽後沒好臉色的說：「讓人失望，把機會給他們，進攻、防守卻都不及格，我心情超差。」他說，看不到球員太強的企圖心、攻守都不夠積極，這不是他賽前用心良苦，想讓前幾場打得較少的二線、中低年級學弟，有多一點自我磨練，希望看到的過程及內容。

話鋒一轉，劉孟竹仍小有欣慰，開季首度先發合扛後場的雙衛，大二周宏綸、大一菜鳥夏友杰都有稱職表現，兩人都撐29分鐘，周宏綸三分球5投中2拿18分、11籃板，兩年來雙新高、首次「雙十」，外帶4助攻3抄截，含末節拉開差距的10分，夏友杰三分球6投中3拿11分5籃板5助攻，外帶本季初入UBA的新高6抄截，也是連3場得分上雙。

出身HBL名校竹市光復的周宏綸說：「在光復高三時，我就與林恩宇（現讀政大）扛雙衛，熟門熟路，林恩宇打一號時我打二號，他換下時我就扛一號，本季夏友杰初來乍到，且轉型一號，我跟他雖是首搭，但默契無譺。」

至於中原12人都得分，但全數個位數，陳彥勳、張嘉騏、王文彥各9分，開季4連敗，首勝得再等等，教練檔張智峰說：「可打硬戰的球員不夠多，板凳得加油。」

周宏綸18分11籃板雙十表現，另有4助攻3抄截（大專體總提供）

