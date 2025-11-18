日職》巨人放行！「和製重砲」岡本和真正式入札 成隊史野手第一人

岡本和真。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今天正式宣布，已經向日職提出當家重砲岡本和真的入札申請，確定將挑戰最高職棒殿堂的大聯盟。

現年29歲的岡本和真在2014年被巨人第一指名選進，生涯累積1074場出賽，11年來合計敲出248轟、1089安、717分打點，生涯平均打擊率為0.277，OPS為0.882。岡本生涯3度勇奪中央聯盟全壘打王，兩屆央聯打點王，2次央聯三壘金手套，1次央聯一壘金手套。

請繼續往下閱讀...

岡本是日本國家隊主砲之一，今年因傷只打69場，仍繳出15轟，打擊率3成27的高檔火力，預計明年才會取得國際自由球員資格，但巨人在10月召開記者會，同意讓岡本和真透過入札申請挑戰大聯盟。岡本和真曾表示：「我一直都有想去大聯盟的念頭。想親自去挑戰，看看自己到底能夠達到什麼程度。」

岡本和真成為隊史第3位透過入札制度挑戰大聯盟的球員，前兩位分別是2019年的山口俊與2020年的菅野智之，但兩人都是投手，而岡本則是隊史野手第一人。岡本和真的經紀人波拉斯（Scott Boras）受訪認為，岡本和真不但有力量，揮空率也很低，擁有極佳的守備判斷，他在多支球隊眼中都能勝任三壘或一壘，岡本的多樣性讓他非常受到歡迎。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法