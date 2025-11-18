MLB》大谷、山本、朗希若參戰WBC 美媒憂恐影響道奇三連霸

大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇明年將要力拚三連霸偉業，《洛杉磯時報》今天撰文指出，大谷翔平、山本由伸以及佐佐木朗希是否要打經典賽，將成為球隊奪冠的最大隱憂。

《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）撰文指出，2023年經典賽有9名道奇球員參賽，而2026年這個數字可能還會增加，日本隊將要在明年尋求衛冕，大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希若是參賽，一定會是陣中的王牌投手，而且在日本，經典賽的地位比世界大賽還要重要，因此要球員拒絕出賽或是限制投球數，從日本文化的角度來看是很困難的事情。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希都尚未表態是否要打經典賽，道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）坦言，目前還未與3人展開具體討論，但不久後還是要面對這件事情。

哈里斯認為，道奇隊以深厚的球員陣容完成衛冕，漫長的賽程導致休賽季縮短，加上主力球員多數年齡都達30歲以上，因此保持最佳狀態就成為關鍵，大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希參加經典賽會如何影響新賽季，這將會是道奇3連霸的最大隱憂。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法