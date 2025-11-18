UBA》菜鳥張鈞淮先發扛外籍生拿15分 政大力退台藝大收跨季54連勝

政治大學張鈞淮15分5籃板（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕尋求6連霸的衛冕軍政大男籃，雖中斷開季連3場得分破百，仍在114學度UBA大專籃球聯賽男一級預賽第一階段以88：69擊退台灣藝大，收下4連勝，將跨4季連勝推進至54場。

大一菜鳥前鋒張鈞淮開季連4場先發，今天打13分鐘6投中4拿15分、5籃板，4場有3次得分達雙位數，政大教練陳子威說：「宋昕澔腳小傷，張鈞淮近況不錯，就讓也很進入狀況的後衛徐得忻，帶著他及另位大一菜鳥傅雋堯多打，但進攻之外，也要讓他們試著去扛外援，尤其張鈞淮，上役守黎明泰力不很理想，此役再讓他挑戰台藝大的飛尼克斯。」

張鈞淮說：「在光復高中時，陳定杰教練就常讓我守大中鋒，我不陌生，但黎明泰力的確很有力，扛得較辛苦，今天飛尼克斯速度快，但在外圍投射較多。」他說，光復畢業後，左腳踝十字韌性斷裂，且不開刀只剩百分之10的機率，但養傷復健半年，沒有挨刀，10月居然可以回到球場至今，且已痊癒，可謂奇蹟，即便因此未隨政大出國移訓比賽，錯過與外籍球員對抗的機會，卻影響不大，還是有信心面對UBA列強外籍中鋒。」

徐得祈10分4助攻、宋昕澔7分6助攻、林子皓9分3抄截，外籍生莫斯塔發10分12籃板，波波卡15分20籃板都雙十。

台藝大在開季首戰贏台師大後，已吞3連敗，累計1勝3敗，徐堂琪15分、5籃板，出身三重商工的大一菜鳥射手張劭安，三分球4投中1得11分6籃板2助攻1阻攻，全數新高。

