體育 棒球 日職

中職》林安可挑戰日職要成功 日本記者有獨特看法

2025/11/19 06:55

林安可。（資料照，記者林正堃攝）林安可。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅林安可要旅日，面臨的挑戰將會比前隊友古林睿煬更巨大，不僅是過去中職野手尚未有站穩日職的案例，近年在日職「投高打低」的生態中，活躍的洋將野手是屈指可數，而今年只有古林在火腿的隊友雷耶斯是能扛住中心打線的洋砲，他的成長軌跡可供林安可借鏡。

外國野手要能在日職生存，一位主跑火腿的日本記者向本報透露，除了對戰左、右投的打擊要均衡之外，面對低角度的變化球也要能忍住，「日本的投手變化球百百種，特別是下墜系的球種居多，很多打不出結果的洋將都會去追打低角度變化球。」

該記者也透露，雷耶斯最厲害的是會自己去研究配球，不會去追打這些壞球，「能選到四壞球的選手比較容易成功。」

相較於雷耶斯在季後賽也能發揮，回顧阪神虎和軟銀的日本大賽中，雖然兩隊各有赫南德茲和道恩斯被列入有名單，但兩人幾乎沒有什麼出賽機會，反倒是洋投都扮演先發或牛棚的台柱，引發日媒的探討，認為現在日職的年代已不像過去所說的：「洋砲的成功是爭奪聯盟冠軍和日本一的關鍵。」

自從林安可在12強東京巨蛋將橫山陸人的153公里火球強拉到右外野看台最深遠處，形成超大號全壘打，他的身手就被日職盯上，從養樂多、歐力士都曾派人關注，如今由西武獅取得林安可合約交涉權。

