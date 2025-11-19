MLB》今永昇太等4人接受6.8億QO破歷史紀錄！ 美媒分析原因

洋基葛里遜、小熊今永昇太、老虎托瑞斯、釀酒人伍德魯夫4人接受合格報價，創下史上新高。（圖片取自X）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布合格報價（qualifying offer ，簡稱QO）結果，其中包含小熊左投今永昇太在內有4人接受，新賽季合約將為1年2202.5萬美元（約新台幣6.8億元），創下史上新高，另外9人則沒有接受。

接受合格報價的4人分別是小熊今永昇太、洋基金手套外野手葛里遜（Trent Grisham）、老虎明星二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）與釀酒人明星右投伍德魯夫（Brandon Woodruff）。

沒有接受合格報價的則有小熊明星強打塔克（Kyle Tucker）、費城人明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）、藍鳥明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette）、太空人王牌左投瓦德茲（Framber Valdez）、教士右投席斯（Dylan Cease）、費城人明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）、大都會明星終結者狄亞茲（Edwin Diaz）、響尾蛇明星右投加倫（Zac Gallen）、教士右投金恩（Michael King）。

根據《ESPN》羅傑斯（Jesse Rogers）報導指出，自2012年開始實施合格報價以來，過去144人只有14人接受，但在今年上升到157人有18人接受，接受合格報價有可能表他們認為自己在市場上拿不到比合格報價更高的薪水，還有一個可能是由於新的勞資協議將會在下個賽季結束後到期，未來球團與球員可能爆發勞資糾紛，因此還不確定2027年後的狀況如何。

