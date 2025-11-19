自由電子報
MLB》西武火球男今井達也正式入札挑戰大聯盟 有望獲62億大約！

2025/11/19 07:36

今井達也。（資料照，取自西武獅官方臉書）今井達也。（資料照，取自西武獅官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕日職西武獅27歲強投今井達也正式申請入札程序，挑戰大聯盟舞台。大聯盟球隊將有45天的交涉時間。目前外傳洋基、教士、藍鳥、費城人、大都會等球隊，都有興趣網羅今井達也。

今井達也申請入札後，大聯盟球隊將從美東時間本月19日起早上8點，至明年1月2日下午5點的期間，可以和今井方做交涉。今井的知名經紀人波拉斯（Scott Boras）波拉斯先前受訪提到，今井達也喜歡大市場球隊，想要能贏球的球隊。

《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）在X指出，今井是當今自由市場前5大投手之一，預計會收到一份大約。

根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）先前預測，今井達也有機會拿到一份8年2億美元（約新台幣62億元）的大約。

今井達也去年以187次三振奪得太平洋聯盟三振王，本季先發24場，交出10勝5敗、防禦率1.92，有5場完投包含3場完封，共投163.2局賞178次三振，被打擊率1成76，每局被上壘率（WHIP）為0.89，今年最快丟到160公里。

