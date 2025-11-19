MLB》5.3億放水流！ 大都會DFA痛痛人蒙塔斯

蒙塔斯被大都會DFA，預計將會被釋出。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大都會右投蒙塔斯（Frankie Montas）在今年賽季投出糟糕表現後動刀，新賽季預計整季報銷，因此他季末選擇執行自己合約中1700萬美元（約新台幣5.3億）的合約，不過大都會在今天將他給DFA。

明年3月就要滿33歲的蒙塔斯，在今年9月9日動了TJ手術，預計2026年賽季將會整季報銷，不過因為他的合約以及健康狀態，他預計將會在讓渡程序結束後被釋出。大都會在將蒙塔斯DFA後，把將滿22歲的2A外野手Nick Morabito給放進正式名單當中，讓他不用參加下禮拜舉行的規則五選秀。

蒙塔斯在2024年底跟大都會簽下2年3400萬美元（約新台幣10.6億）合約，但蒙塔斯不僅沒有繳出好表現，9場出賽只有7場先發，防禦率6.28表現差勁，又因為傷勢整季報銷，如今大都會將他DFA後高機率將釋出，蒙塔斯的表現可說是完全不值得他領的每一分錢。

蒙塔斯10年大聯盟生涯曾效力過白襪、運動家、紐約、紅人、釀酒人、大都會等隊，生涯表現最佳在2021年，該季他32場先發投187.0局、送出207K，防禦率3.37，季末還拿到塞揚獎選票第6名。隔年蒙塔斯就在季中被交易到紐約洋基，不過他生涯在紐約，不論是大都會與洋基的表現都不佳。

