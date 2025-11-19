MLB》恭喜！李灝宇進入老虎40人名單 挑戰大聯盟更進一步

李灝宇進入老虎40人名單。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕老虎今天宣布將3A共5人放進40人名單，台灣怪力男李灝宇入列，與海盜鄭宗哲、巨人鄧愷威，成為目前唯三在大聯盟40人名單內的旅外台灣好手。

今天老虎在托瑞斯（Gleyber Torres）接受合格報價後宣布5人進入40人名單，分別是3A的李灝宇、工具人克魯茲（Trei Cruz）、捕手/一壘手瓦倫西亞（Eduardo Valencia）與2A的捕手/一壘手利蘭佐（Thayron Liranzo）、左投米勒（Jake Miller）。

請繼續往下閱讀...

老虎隊同時也將6位選手給DFA（指定讓渡），分別是右投達內爾（Dugan Darnell）、去年終結者佛利（Jason Foley）、左投岡瑟（Sean Guenther）、右投利特爾（Jack Little）、右投馬蒂森（Tyler Mattison）與右投瑞尼（Tanner Rainey），目前老虎40人名單滿編。

李灝宇在被放進40人名單後將不會在接下來登場的規則五選秀中被選走，而符合資格的台將目前只有李灝宇被放進40人名單，海盜陳柏毓沒有被放進40人名單，運動家莊陳仲敖則是球隊尚未宣布。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法