自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》恭喜！李灝宇進入老虎40人名單 挑戰大聯盟更進一步

2025/11/19 07:54

李灝宇進入老虎40人名單。（資料照）李灝宇進入老虎40人名單。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕老虎今天宣布將3A共5人放進40人名單，台灣怪力男李灝宇入列，與海盜鄭宗哲、巨人鄧愷威，成為目前唯三在大聯盟40人名單內的旅外台灣好手。

今天老虎在托瑞斯（Gleyber Torres）接受合格報價後宣布5人進入40人名單，分別是3A的李灝宇、工具人克魯茲（Trei Cruz）、捕手/一壘手瓦倫西亞（Eduardo Valencia）與2A的捕手/一壘手利蘭佐（Thayron Liranzo）、左投米勒（Jake Miller）。

老虎隊同時也將6位選手給DFA（指定讓渡），分別是右投達內爾（Dugan Darnell）、去年終結者佛利（Jason Foley）、左投岡瑟（Sean Guenther）、右投利特爾（Jack Little）、右投馬蒂森（Tyler Mattison）與右投瑞尼（Tanner Rainey），目前老虎40人名單滿編。

李灝宇在被放進40人名單後將不會在接下來登場的規則五選秀中被選走，而符合資格的台將目前只有李灝宇被放進40人名單，海盜陳柏毓沒有被放進40人名單，運動家莊陳仲敖則是球隊尚未宣布。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中