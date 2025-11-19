MLB》洋基將「左打法官」放進40人名單！ 再保護2大物投手

洋基瓊斯進入40人名單。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在今天除了迎回打出生涯年的外野手葛里遜（Trent Grisham）外，還將「左打法官」瓊斯（Spencer Jones）等3位潛力好手放進40人名單當中。

葛里遜在今天接受洋基合格報價，新賽季將會續留，此外，洋基也為了不要讓符合規則五選秀資格的潛力好手給其他隊選走，將漢普頓（Chase Hampton）、瓊斯與羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）放進40人名單當中。

根據官網排名，羅德里奎茲與瓊斯分別是洋基農場3、4名的大物，在百大新秀排名第97、99名，漢普頓則排名洋基農場第8名。漢普頓在去年曾名列官網百大新秀第92名，但在今年初因為TJ手術整季報銷。

瓊斯今年在小聯盟2A與3A合計敲出35轟，跑出29盜，打擊三圍.274/.362/.571，各項數據都名列小聯盟前茅，如今距離大聯盟更進一步，但對他來說，同樣左打的葛里遜選擇回歸對他來說並不是個好消息。倘若洋基再簽回貝林傑（Cody Bellinger），或者追求塔克（Kyle Tucker），那瓊斯可能還是無法有太多出賽機會。

