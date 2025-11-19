MLB》本季18轟的前美聯金手套一壘手洛爾 如今遭紅襪DFA！

N.洛爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天宣布人員異動，為了清出40人名單空間，把本季18轟的金手套一壘手N.洛爾（Nathaniel Lowe）、右投溫考斯基（Josh Winckowski）給指定讓渡（DFA）。這兩人今年季後都有薪資仲裁資格。

紅襪隊今天宣布與光芒隊交易，用小聯盟右投葛雷諾（Luis Guerrero），換來內野手T.葛雷（Tristan Gray）。紅襪隊為了清出球員名單空間，因此把N.洛爾給DFA。紅襪接著也把溫考斯基給DFA。

N.洛爾是在2024年季後被遊騎兵交易至國民隊，並簽下1年1030萬美元合約，避免薪資仲裁。N.洛爾本季為國民隊出賽119場，交出16轟、68分打點，打擊率2成16，他在8月16日被釋出。

紅襪隊原本的一壘手卡薩斯（Triston Casas）今年5月因左膝肌腱斷裂，球季提前報銷，因此紅襪在8月18日網羅N.洛爾。本季N.洛爾為紅襪出賽34場，貢獻2轟、16分打點，打擊率2成80。N.洛爾也進入球隊季後賽名單，出賽3場共7打數僅1安，守備上出現1次失誤導致掉分。

N.洛爾今年共出賽153場，有18轟、84分打點，打擊率2成28。此外，N.洛爾曾是2023年遊騎兵奪冠成員，該年也摘得美聯一壘金手套。

現年27歲的溫考斯基，本季僅在大聯盟出賽6場，留下1敗、防禦率3.86的成績。溫考斯基過去兩年是紅襪主力牛棚之一，他在2023年出賽60場，交出4勝4敗、19次中繼成功、3次救援成功，防禦率2.88成績。去年溫考斯基也出賽40場，單季防禦率為4.14。

