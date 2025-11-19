日職》日美通算165勝的37歲老將前田健太 傳樂天有興趣網羅

前田健太。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本37歲老將前田健太今年球季結束旅美9年生涯後，將返回日本職棒。根據日媒《日刊體育》報導，樂天金鷲傳出對日美通算165勝的前田健太有興趣。

樂天金鷲今年團隊先發投手防禦率3.72是全太平洋聯盟最差，本季沒有10勝的投手。全隊最多勝的投手是先發左投古謝樹、以及後援投手西垣雅矢的7勝，今年也是樂天隊史首次單季無人達成規定局數。

去年11勝的樂天主力左投早川隆久，本季只拿到2勝，今年9月動左肩手術，明年不確定能否趕上開幕戰。而《日刊體育》提到，讀賣巨人也對前田健太有興趣。

前田健太在2023年季後以2年2400萬美元約加盟老虎，去年出賽29場有17場先發，交出3勝7敗、防禦率6.09的成績。前田健太今年只在大聯盟出賽7場，留下防禦率7.88、共投8局失8分（7分自責）的成績，他在美國時間5月7日遭到釋出。前田接著先後轉戰小熊、洋基小聯盟體系，都未能升上大聯盟舞台。

前田健太從2016年起展開旅美生涯，生涯在大聯盟9年，待過道奇、雙城、老虎，合計226場出賽有172場先發，累積68勝56敗、平均防禦率4.20。此外，前田健太在2020年縮水賽季先發11場，交出6勝1敗、防禦率2.70成績，該年獲美聯塞揚獎票選第2名。

前田健太在日職時期都效力廣島鯉魚，兩度摘得投手最高榮譽澤村賞。前田健太在日職累積97勝、1233次三振，平均防禦率2.39。

