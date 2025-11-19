NBA》柯瑞飆34分超越卡特歷史得分紀錄！ 魔術中斷勇士3連勝

柯瑞紀錄夜吞敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry）今天在作客魔術主場寫下里程碑，超越「半人半神」卡特（Vince Carter）獨居歷史得分排行榜第22名，全場砍下34分，但最終主場的魔術靠著6人得分上雙，終場以121：113中斷勇士的3連勝。

柯瑞在第二節剩下3分48秒投進三分球後，正式超越卡特的2萬5728分，獨居NBA歷史得分榜第22名，接下來將要挑戰賈奈特（Kevin Garnett）的2萬6071分。上半場柯瑞拿下22分，巴特勒（Jimmy Butler III）拿到16分，魔術靠著4人得分上雙以67：60取得領先。

請繼續往下閱讀...

下半場勇士始終無法拉開分差，儘管老將中鋒哈佛德（Al Horford）拿下6分，柯瑞也有7分進帳，但魔術依舊保持多點開花的攻勢，三節打完魔術領先8分。第四節勇士「士官長」巴特勒跳出來追分，但華格納（Franz Wagner）與布拉克（Anthony Black）合力抵抗，勇士還在節末與魔術發生衝突，最終魔術靠著巴恩（Desmond Bane）的三分球殺死比賽，勇士吞下敗仗終止3連勝。

柯瑞本場比賽砍下全場最高的34分外帶9助攻3抄截，巴特勒也挹注33分6籃板6助攻，魔術巴恩拿到全隊最高23分6籃板5助攻5抄截、布拉克21分、華格納18分8籃板、達席爾瓦（Tristan Da Silva）15分、W.卡特（Wendell Carter Jr.）17分12籃板、蘇格斯（Jalen Suggs）13分5籃板8助攻。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法