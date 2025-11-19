自由電子報
MLB》剩下8.8億約的千賀滉大 美媒分析大都會很想交易的原因

2025/11/19 11:28

千賀滉大。（資料照，美聯社）千賀滉大。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會32歲日籍投手千賀滉大近年因傷影響表現，這個休賽季有可能會被大都會交易。根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）撰文指出，多支球隊高層預期大都會將把千賀交易出去，因為大都會要重新打造先發輪值。

千賀滉大今年開季前13場先發的防禦率僅1.47，但他在6月13日面對國民的比賽中，為了接一壘手阿隆索（Pete Alonso）傳偏的球不慎拉傷右大腿後肌。自此之後，千賀無法找回狀態，明星賽後的8場先發一勝難求、吞3敗，9月還被下放至小聯盟3A調整。千賀滉大本季先發22場，拿到7勝6敗、防禦率3.02的表現。

美媒《MLB Trade Rumors》提到，金鶯、小熊、紅襪、藍鳥、教士等球隊都想在休賽季補強先發投手，如果大都會最終決定交易千賀滉大，任何一隊都可能成交易對象。

千賀滉大目前還有2年2800萬美元（約新台幣8.8億元）的保障金額，對於像教士隊這種預算有限、希望填補先發輪值空缺的球隊來說，千賀無疑是極具吸引力的選擇。

教士隊日籍39歲老將達比修有近期動右手肘尺側副韌帶修復手術，預計2026年賽季報銷，加上教士右投席斯（Dylan Cease）、金恩（Michael King）成自由身，因此教士隊急需補進先發投手。

千賀滉大在2022年休賽季挑戰大聯盟，以5年7500萬美元加盟大都會，2023年菜鳥賽季千賀貢獻12勝、防禦率2.98成績。隔年千賀在春訓右肩受傷、季中因左小腿嚴重拉傷，整季只出賽1場。千賀滉大在大聯盟共3個賽季，合計出賽52場，累積20勝、平均防禦率3。

