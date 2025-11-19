MLB》光芒、白襪發動4人交易案！ 前洋基大物今年第兩度被賣

佩雷拉今年還在洋基進行春訓，8月被交易到光芒後今天又被交易到白襪。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕光芒與白襪今天進行4人交易，其中前洋基外野大物佩雷拉（Everson Pereira）在今年8月才剛被洋基賣掉後，就又被光芒轉手送走。

白襪送出後援投手威爾森（Steven Wilson）以及能先發與後援的高梅茲（Yoendrys Gómez）給光芒，換取外野手佩雷拉以及內野手穆雷（Tanner Murray）。

請繼續往下閱讀...

白襪出的包裹都是擁有大聯盟資歷的投手，威爾森今年出賽59場拿下2勝2敗防禦率3.42，55.1局投球送出51K，高梅茲今年效力過洋基、道奇與白襪三隊，累積21場出賽有9場先發，拿下3勝3敗，防禦率5.17。

光芒送出的佩雷拉曾在2023與2024年入選《棒球美國》百大新秀，2023年在洋基初登大聯盟表現不佳，他是在今年被洋基連同圖爾（Marshall Toole）一起送往光芒，換取快腿卡巴列羅（José Caballero），佩雷拉在光芒23場出賽打擊率僅1成38，敲出2轟，如今再次轉隊。

26歲的高齡小聯盟球員穆雷尚未登上大聯盟，本季他137場出賽都在3A，敲出18轟，打擊率2成41，攻擊指數僅有0.699。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法