自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》光芒、白襪發動4人交易案！ 前洋基大物今年第兩度被賣

2025/11/19 11:05

佩雷拉今年還在洋基進行春訓，8月被交易到光芒後今天又被交易到白襪。（資料照）佩雷拉今年還在洋基進行春訓，8月被交易到光芒後今天又被交易到白襪。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕光芒與白襪今天進行4人交易，其中前洋基外野大物佩雷拉（Everson Pereira）在今年8月才剛被洋基賣掉後，就又被光芒轉手送走。

白襪送出後援投手威爾森（Steven Wilson）以及能先發與後援的高梅茲（Yoendrys Gómez）給光芒，換取外野手佩雷拉以及內野手穆雷（Tanner Murray）。

白襪出的包裹都是擁有大聯盟資歷的投手，威爾森今年出賽59場拿下2勝2敗防禦率3.42，55.1局投球送出51K，高梅茲今年效力過洋基、道奇與白襪三隊，累積21場出賽有9場先發，拿下3勝3敗，防禦率5.17。

光芒送出的佩雷拉曾在2023與2024年入選《棒球美國》百大新秀，2023年在洋基初登大聯盟表現不佳，他是在今年被洋基連同圖爾（Marshall Toole）一起送往光芒，換取快腿卡巴列羅（José Caballero），佩雷拉在光芒23場出賽打擊率僅1成38，敲出2轟，如今再次轉隊。

26歲的高齡小聯盟球員穆雷尚未登上大聯盟，本季他137場出賽都在3A，敲出18轟，打擊率2成41，攻擊指數僅有0.699。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中