NBA》狀元郎坎寧安回歸砍25分10助攻！ 活塞擊敗老鷹豪取11連勝

坎寧安回歸轟下25分10助攻率領球隊豪取11連勝。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕東部龍頭活塞今天迎接一哥坎寧安（Cade Cunningham）回歸，他繳出25分10助攻好表現，幫助球隊以120：112擊敗強敵老鷹，豪取11連勝，目前以13勝2敗續居東部龍頭，全聯盟僅次14勝1敗的雷霆。

活塞最近雖然在坎寧安、湯普森（Ausar Thompson）、杜蘭（Jalen Duren）等主力缺陣的情況下仍拉出一波10連勝，今天三人全數回歸，首節羅賓森（Duncan Robinson）外線發威砍進3顆三分球拿9分，活塞35：30領先，次節拉尼爾（Chaz Lanier）板凳出發拿9分，半場活塞67：54領先13分。

請繼續往下閱讀...

下半場老鷹苦苦追分，在第四節靠著奧康古（Onyeka Okongwu）與亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）、強森（Jalen Johnson）領銜，在丹尼爾斯（Dyson Daniels）剩下6分50秒的進球後追到1分差，迫使活塞叫出暫停。暫停過後活塞打出9：0攻勢又將分差拉開，儘管亞歷山大沃克苦追，坎寧安仍在關鍵時刻連得4分奠定勝基，終場活塞就以8分差收下11連勝。

坎寧安缺陣回歸就拿下全隊最高的25分外帶6籃板10助攻2抄截，杜蘭24分8籃板進帳，羅賓森14分投進4顆三分，史都華（Isaiah Stewart）13分9籃板。老鷹方面，強森25分8籃板9助攻3抄截持續全能表現，奧康古21分、亞歷山大沃克24分、丹尼爾斯12分9籃板6助攻3抄截。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法