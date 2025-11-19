自由電子報
NBA》綠衫軍3連勝、本季首度勝率高於5成 籃網2勝12敗還不是最爛

2025/11/19 12:02

塞爾提克球星J.布朗。（路透）塞爾提克球星J.布朗。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克球星J.布朗（Jaylen Brown）、派理查德（Payton Pritchard）今天合拿51分，幫助綠衫軍以113比99擊敗籃網。開季吞3連敗的塞爾提克，近期拿到3連勝，目前戰績8勝7敗、本季首度勝率超過五成。

上半場打完塞爾提克以62比61領先，第三節剩下7分28秒時，J.布朗投進三分後，讓綠衫軍以75比65領先，雖然籃網一度追至1分差，J.布朗回敬三分後，三節完以89比85領先。末節塞爾提克打出一波18比3攻勢、加上籃網進攻熄火只拿14分，讓綠衫軍鎖定勝利。

塞爾提克全場5人得分上雙，J.布朗拿29分，派理查德22分10籃板，D.懷特（Derrick White）15分，西蒙斯（Anfernee Simons）11分，米諾特（Josh Minott）10分。

籃網以小波特（Michael Porter Jr）25分最佳，夏普（Day'Ron Sharpe）替補出發拿16分為全隊次高。

籃網開季戰績僅2勝12敗排東部倒數第三，還優於1勝12敗的巫師、1勝13敗的溜馬。

小波特。（路透）小波特。（路透）

