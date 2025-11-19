MLB》天使金鶯重磅交易！ 36轟沃德與大物投手「G-Rod」互換東家

羅德里奎茲與沃德互換東家。（圖片取自X）

〔體育中心／綜合報導〕天使與金鶯發動重磅交易，剛敲出生涯新高36轟的沃德（Taylor Ward）被拿去換取昔日百大新秀第6名的投手大物「G-Rod」羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）。

新賽季將滿32歲的沃德是天使自家培養出來的好手，在今年賽季他敲出36轟、103分打點是生涯新高，他在2018年登上大聯盟後都效力天使，8年生涯出賽704場，累積113轟，標準化攻擊指數（OPS+）為111，明年賽季是他生涯最後一個仲裁年，代表2026年賽季結束後他就會成為自由球員。

請繼續往下閱讀...

剛滿26歲的羅德里奎茲，在小聯盟時期是大物新秀，自2020年起連續4年都入選百大新秀，最高在2022年名列第6名，2023年第7名。不過在登上大聯盟後羅德里奎茲飽受傷病困擾，今年完全沒有出賽紀錄，但在2024年他20場先發拿下13勝4敗，防禦率3.86，116.2局投球送出130次三振，是生涯表現最佳的賽季。

金鶯此舉等於將未來拿去換現在，羅德里奎茲至少還能夠被球團控制4個賽季，天使只要能夠讓他健康回歸就有機會在本筆交易獲得上風。沃德就算明年打出更好的表現，金鶯勢必也要面臨是否續約32歲可能走下坡的外野手，或者在季中再轉手換取其他目標，否則就只能放他自由。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法