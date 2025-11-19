經典賽》大谷、山本、朗希能否打日本隊？道奇教頭：這不是我能決定...

大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希（由左至右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天受邀到日本東京，參加由木下集團的新廣告發表會。被問到道奇日本巨星大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希等人能否參加2026年經典賽，羅伯斯對此說，這不是他能決定的事情。

日媒《Full-Count》報導，連2年都受邀到日本的羅伯斯表示，能獲得這樣的機會，再次受邀到來日本，感到非常感謝，也很開心能再來到這裡，「兩週前（我們）達成世界大賽二連霸，現在來到日本，讓我感到非常榮幸，也很感謝日本的球迷們遠道前來道奇球場。」

日本媒體問及大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希是否能代表日本隊參加經典賽，羅伯斯說，「關於大谷、山本、佐佐木是否能出賽，這不是我能決定的，而是他們自己決定的。今年賽季是很漫長的賽季，如果他們決定參加，我會全力支持他們。」

「當然，對投手來說這會對身體造成負擔，但如果他們有『想為日本而戰』這樣的意願，我覺得這應該是由他們（三人）自己來決定。」羅伯斯說道。

大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希都是2023年經典賽日本隊奪冠成員。明年的經典賽，日本隊與南韓、台灣隊、澳洲、捷克同組。

