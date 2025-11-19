自由電子報
體育 棒球 學生棒球

黑豹旗》兩大勁旅竟輪番暴投誤事 平鎮戲劇性大逆轉勝穀保

2025/11/19 12:54

平鎮高中大逆轉穀保家商。（記者陳志曲攝）平鎮高中大逆轉穀保家商。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕穀保家商和平鎮高中兩大勁旅，提前在黑豹旗16強交手，敗者要面臨校史最差黑豹旗成績。在這樣的壓力下，雙方形成投手戰，5局下，穀保靠著對方投手暴投、投手犯規，拿下寶貴2分。平鎮7局上反攻，竟也靠滿壘保送和暴投搶下超前分，終場4:2完成逆轉，平鎮宣告挺進8強，穀保則是隊史首度止步黑豹旗16強。

平鎮先發投手蔡辰瀧前4局壓制穀保打線，5局下一壘有人狀況下，羅師騁收打擊出滾地球，穀保申請輔助判決挑戰成功，形成一二壘有人，蔡辰瀧投出保送後留下滿壘退場。

平鎮換上何樺接手，但面對許子彥第一球就暴投，穀保先馳得點。二三壘有人狀況下，何樺接著和捕手王宣棋溝通出現誤會，抬腿但並未出手，形成投手犯規，穀保單局的2分都並非靠安打。

穀保先發投手吳昊翔2局無失分，但任內送出3保送，3局上投出保送後就退場，接手的楊曜丞6局上單局2保送，2出局後，楊曜丞回穩保持不失分。

7局上，平鎮首位打者曾乙喆敲安上壘，穀保隨即換上邱翊銓，2出局後，邱翊銓投出觸身球，一二壘有人。劉桓宇此時敲安，平鎮追到1分差，穀保再換張乙安登板救援，但投出保送造成滿壘，張乙安接著不慎觸身球砸到林鈞瑋、投出暴投，平鎮接連進帳追平分與超前分。

穀保再換上左投楊辰浩、張乙安回二壘位置，楊辰浩投出保送，卻又暴投讓平鎮拿下保險分。

平鎮高中大逆轉穀保家商。（記者陳志曲攝）平鎮高中大逆轉穀保家商。（記者陳志曲攝）

平鎮高中劉桓宇利用投手暴投跑回一分。（記者陳志曲攝）平鎮高中劉桓宇利用投手暴投跑回一分。（記者陳志曲攝）
平鎮高中劉桓宇利用投手暴投跑回一分。（記者陳志曲攝）平鎮高中劉桓宇利用投手暴投跑回一分。（記者陳志曲攝）
平鎮高中劉桓宇敲出安打，帶有一分打點帶動攻勢。（記者陳志曲攝）平鎮高中劉桓宇敲出安打，帶有一分打點帶動攻勢。（記者陳志曲攝）
平鎮高中劉桓宇敲出安打，帶有一分打點帶動攻勢。（記者陳志曲攝）平鎮高中劉桓宇敲出安打，帶有一分打點帶動攻勢。（記者陳志曲攝）
穀保家商張乙安（左）亂流掉分，露出懊惱神情。（記者陳志曲攝）穀保家商張乙安（左）亂流掉分，露出懊惱神情。（記者陳志曲攝）
穀保家商張乙安亂流掉分。（記者陳志曲攝）穀保家商張乙安亂流掉分。（記者陳志曲攝）

