MLB》「不會是每日先發」 李灝宇有望登最高殿堂、老虎記者給模板

〔體育中心／綜合報導〕「台灣怪力男」李灝宇在今天被球隊放進40人名單，避免在接下來的規則五選秀被拿走，《底特律自由新聞》記者佩佐爾德（Evan Petzold）撰文分析李灝宇特徵，直言他明年賽季將有望初登場。

李灝宇是《MLB Pipeline》老虎排名第6名的球員，今年整季都在3A打126場，打擊率2成43，敲出14轟，選到65次四壞保送，被三振121次。

佩佐爾德直言，李灝宇不會是每日先發球員，但他的定位可能會類似陣中32歲內野工具人伊巴涅茲（Andy Ibanez），一位特別拿來對付左投的內野手。上個賽季李灝宇對右投打擊率只有2成28、攻擊指數0.702，但對左投打擊率2成99，攻擊指數0.919。

李灝宇的守備能力被佩佐爾德評價為低於聯盟平均水準，而他的打擊機制則限制了他在力量上的潛力，同時李灝宇的揮棒面對高速直球時也會陷入掙扎，上述評價總合起來，佩佐爾德認為李灝宇預計就是只能代打上場的球員，但應該會在2026年完成大聯盟初登場。

佩佐爾德的評價與今年《棒球美國》本波拉特（Eli Ben-Porat）對他的觀察相差不大，本波拉特指出李灝宇的力量無庸置疑，但他的擊球仰角比大聯盟平均要低2.7度，使得他在力量上的發揮受限，讓他儘管有球探認為他有60分的力量好評，但轉換到比賽上可能只剩下50分。

本波拉特提過，李灝宇的本壘板紀律好，讓他能夠把壞球選掉，面對內角偏紅中的速球可以有所發揮，但是在面對好球帶上緣的速球容易追打導致揮空，倘若能夠提升擊球仰角與擊球率，那他有機會成為聯盟平均，甚至平均以上的球員。

