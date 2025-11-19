TPBL》性感女神三上悠亞加盟夢想家 6場主場應援班表曝光

三上悠亞啦啦隊應援班表出爐。（夢想家提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕日本性感女神三上悠亞日前宣布加入TPBL職籃福爾摩沙夢想家專屬啦啦隊「Formosa Sexy」，今天球隊正式曝光她在主場應援班表，她預計會出賽6場，分別是今年12月27日、12月28日以及明年1月17日、1月18日、3月25日、3月27的主場賽事。

三上悠亞過去為偶像團體成員，之後轉戰日本成人影視產業，人氣水漲船高，之後她退出成人影視圈，改往藝能界發展。去年她曾來台替中職球隊味全龍開球，並到夢想家擔任一日限定啦啦隊，引發各種討論，有人正面看待也有人認為，職業運動也應承擔社會責任，籃球賽適合闔家觀賞，採用這樣的行銷方式，有待商榷。

不過，三上悠亞去年擔任夢想家一日啦啦隊引發大批球迷關注、搶票，聯名的週邊商品更是賣翻，在當時創下單日新台幣150萬元銷售額，展現女神超高人氣。

這次三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊，預計會有6場賽事應援，今天班表也曝光，她將分別在今年12月27日、12月28日以及明年1月17日、1月18日、3月25日、3月27的主場賽事登場。

