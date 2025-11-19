TPBL》攻城獅翻身衝上第2 主帥威森的「DNA約談」見成效

攻城獅教練威森。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕新竹攻城獅擺脫上季爐主的位置，開季取得4勝2負衝上聯盟第2，展現休賽季提早備戰的成果。總經理張樹人認為，球員和主帥威森的磨合逐漸到位，而威森現在固定每1、2個月會和球員進行「DNA約談」，和球員1對1溝通，去溝通球員在場上需要扮演的角色，陣容的配置也更清楚，讓球員更明確知道該做什麼。

攻城獅上季在TPBL拿下12勝24負，戰績在7隊敬陪末座，這季洋將陣容大幅更新，補進有NBA資歷的長人帕塞獅、「高砲塔」德魯、提傑和克雷格，並在選秀會上挑中來自健行科大的UBA得分王劉丞勳。

球評吳敏賢認為，攻城獅這季進步關鍵，除了洋將德魯和克雷格帶來足夠火力奧援，本土球員改變也是關鍵，尤其「小黑」曾柏喻和高國豪。他指出，曾柏喻除了中距離有一定破壞性，這季助攻成長不少，單場可到8助攻，發揮影響力；而高國豪減少大量持球進攻，增加無球跑動也打得更有效率。

此外，攻城獅球員和威森的磨合也逐漸到位，張樹人透露，威森現在每1、2個月會找球員一對一對談，他稱之為「DNA約談」，他會和球員溝通每個人的角色定位、任務，還有何時會先發、何時打替補，另外會特別去檢討，哪幾位球員之間的搭配效率值最好，「大家會更清楚知道何時要上場、會跟誰配、打多久之類，能提前做好準備。」

張樹人認為，經過一段時間磨合，球員能更清楚知道教練的要求，把戰術更加落實在比賽中。近期攻城獅3連勝站上聯盟第2，但張樹人說：「現在球隊表現還沒有到最滿意、最好的點，但比起上季，我覺得更開心的是看到每一場都有比一場進步，球員更能落實教練所要求的事情。」

