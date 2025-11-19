聽奧射擊》許明睿／高雅茹10公尺空氣混雙奪銀 台灣隊累計2面銀牌

許明睿（左）及高雅茹（右）選手搭檔發揮穩定實力，為我國斬獲10公尺空氣手槍混合團體項目銀牌。（運動部提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣隊在2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）傳出捷報，前日首戰10公尺空氣手槍個人賽失利的許明睿及高雅茹，今日搭檔重整旗鼓參加10公尺空氣手槍混合團體賽，兩人自預賽起即表現穩定實力，以566分的成績晉級金牌戰，最後在金牌戰中不敵印度組合，仍斬獲一面銀牌。

聽奧為4年1屆世界最高等級聽覺障礙綜合性運動會，各國好手精銳盡出，射擊隊接下來將繼續準備25公尺手槍賽事，代表隊教練唐嘉信對子弟兵深具信心，期許能再添獎牌。

總統賴清德獲知奪牌喜訊後，立即拍發賀電，由運動部鄭世忠政務次長轉交，恭賀兩人的傑出表現，為台灣再添獎牌，也期許代表隊在接下來的賽事能繼續加油，為自己及國家爭取最高榮譽。

台灣在賽事首日靠著18歲的田徑新星危宇澤以5985分收下男子十項全能銀牌，也是台灣代表團本屆首面獎牌，今天許明睿及高雅茹於10公尺空氣手槍混合團體奪銀，累計兩面銀牌。

2025東京聽奧射擊代表隊奮勇奪銀，總統聞訊拍發賀電，由運動部鄭世忠政務次長（右）代轉恭賀（運動部提供）

