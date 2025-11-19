自由電子報
MLB》相信領22億約的史考特！道奇總管透露不一定會補頂級後援

2025/11/19 14:58

道奇終結者史考特。（資料照，法新社）道奇終結者史考特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年奪得世界大賽冠軍，成為21世紀首支二連霸球隊。但道奇終結者史考特（Tanner Scott）本季表現欠佳，都沒有進球隊季後賽名單，道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）近日受訪說，史考特明年的表現會強勢反彈。

史考特在球季後段因下半身某處膿腫而進行手術，無緣國聯分區賽、國聯冠軍賽，最後也未列入世界大賽名單，史考特最後都沒有進入季後賽名單。

這個休賽季有生涯253次救援成功的大都會守護神狄亞茲（Edwin Diaz）、洋基終結者威廉斯（Devin Williams）、勇士伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）等後援好手成自由身。道奇牛棚本季例行賽防禦率為4.27排全大聯盟第21名，補強後援可能是道奇隊的休賽季目標之一。

不過根據《今日美國》報導，對於道奇是否真的在尋找一位固定的9局終結者，高梅茲近日在總管總管會議受訪說，「我認為這並非必需，但如果最後需要的話，也算是『有了更好』。」

「我覺得我們見過很多投手都有這種情況，後援投手的表現有起伏。不幸的是，我們也看過其他優秀的後援投手也出現這樣的情況。」高梅茲說，「所以我們完全相信Tanner明年會強勢回歸，為我們帶來一個很棒的賽季，並勝任比賽後段的投球。」

史考特去年季後以4年7200萬美元合約（約新台幣22億）加盟道奇，本季出賽61場，交出1勝4敗、防禦率4.74，有23次救援成功，但也砸鍋10次，被打擊率2成54、每局被上壘率（WHIP）1.26，其WAR（勝利貢獻值）為「-0.6」是生涯最糟。

《今日美國》分析，史考特還有3年的合約，因此道奇可能不會參與狄亞茲爭奪戰。

