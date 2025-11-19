自由電子報
體育 棒球 學生棒球

黑豹旗》剛換投就「暴投+投手犯規」險誤事 平鎮教頭坦言不該發生

2025/11/19 14:02

平鎮高中總教練吳柏宏。（記者陳志曲攝）平鎮高中總教練吳柏宏。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕平鎮高中和穀保家商兩支青棒勁旅，提前在黑豹旗16強賽遭遇，雙方形成投手戰，穀保先靠5局下滿壘攻勢時，對方投手何樺暴投、投手犯規拿2分，但僅差1個出局數拿下勝利時，反被平鎮打者抓到機會，靠保送、暴投逆轉比數，平鎮終場4:2贏球。

5局下，原本壓制對手的蔡辰瀧留下滿壘危機退場，接手的何樺第1球就暴投，穀保先馳得點。何樺接著疑似與捕手王宣棋溝通不良，導致投手犯規，穀保兵不血刃再得1分。

平鎮7局上靠著曾乙喆、劉桓宇敲安先拿1分，穀保再換張乙安登板救援，但投出保送造成滿壘，張乙安接著不慎觸身球砸到林鈞瑋、投出暴投，平鎮接連進帳追平分與超前分。

平鎮高中總教練吳柏宏賽後說：「剛剛有跟選手講，我們攻勢其實很多，壘上都有人，但遇到強敵難免綁手綁腳，只能適時提醒他們放輕鬆。剛好7局時對方給機會，我們保送選得多，也才有辦法拿到4分。」

提到那次奉送分數的投手犯規，吳柏宏坦言不應該，「有跟捕手了解狀況，說是不確定投手是否知道暗號。其實是不應該發生的事，犯了很大的錯誤，還好沒有讓失分擴大。」

提到投打關鍵，吳柏宏點名兩位高一打者曾乙喆、劉桓宇，曾乙喆開局安打和劉桓宇適時安打，都給予對手壓力；投手方面，後援登板的左投吳丞顥，沒有再給對方得分機會，也被吳柏宏點名關鍵。

