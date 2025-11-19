自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》詹姆斯回歸首戰繳雙十！ 東契奇砍37分率隊逆轉爵士

2025/11/19 14:20

詹姆斯（左）。（美聯社）詹姆斯（左）。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人一哥詹姆斯（LeBron James）今天傷癒回歸，打了30分鐘拿下11分、12助攻，而他的隊友們打出慶祝行情，東契奇（Luka Doncic）飆出全場最高37分、10助攻，里維斯（Austin Reaves）貢獻26分，率隊克服上半場最多11分落後，以140：125逆轉爵士，收下3連勝。

湖人一哥詹姆斯之前因為坐骨神經痛開季至今都未出賽，今天迎來新賽季首戰，而他也成為NBA史上首位征戰23個賽季的球員。

湖人今天在首節打完暫時落後，第2節里維斯連續得分帶動球隊攻勢，接著詹姆斯飆進三分球後，又助攻給艾頓完成空中接力灌籃，一口氣追到2分差。不過，爵士很快還以顏色，喬治（Keyonte George）跳出搶分，再度擴大優勢，該節尾聲輪到東契奇表現，帶隊緊追，半場打完湖人暫時以67：71落後。

東契奇（右）。（法新社）東契奇（右）。（法新社）

易籃後，湖人展開反撲，東契奇上籃加罰球助隊超前，該節尾聲文森（Gabe Vincent）命中壓哨三分球，助隊在3節打完反倒以104：93領先。 超車後的湖人也越打越順，進攻多點開花，一舉將領先擴大到超過20分，奠定勝基。

東契奇今天繳出全場最高37分、10助攻，但也出現8次失誤，里維斯貢獻26分，艾頓（Deandre Ayton）拿下20分；爵士方面，喬治拿下35分全隊最高。

詹姆斯（左）、里維斯（中）、東契奇（右）。（路透）詹姆斯（左）、里維斯（中）、東契奇（右）。（路透）

