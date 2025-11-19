自由電子報
聽奧田徑》許樂在女子100公尺跨欄奪銀 連兩屆都有獎牌進帳

2025/11/19 14:51

田徑女子100公尺跨欄好手許樂決賽中跑出14秒40佳績奪銀。（運動部提供）田徑女子100公尺跨欄好手許樂決賽中跑出14秒40佳績奪銀。（運動部提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕田徑女將許樂今天在2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）揮別傷勢陰霾，在女子100公尺跨欄決賽中跑出14秒40的成績奪得銀牌，也是台灣代表團的第三面獎牌。

過去一年飽受傷勢困擾的許樂，在國內賽場沉潛一時，為傷勢復原付出許多心力，代表隊王建畯教練在許樂達標取得聽奧參賽資格後，耐心與選手討論，安排長期的復健與訓練計畫。今日重回聽奧賽場，先在上午的預賽以14秒70的成績順利晉級決賽；下午的決賽中再跑出14秒40拿下銀牌，雖無緣在自己最拿手的項目連霸，但也創下個人連兩屆聽奧斬獲獎牌的紀錄。

許樂雖無緣衛冕女子100公尺跨欄金牌，但重回聽奧賽場再獲獎牌，為過去這一年放慢腳步耐心休養傷勢收穫甜美果實，也為後續的參賽及訓練計畫更添信心。許樂在完成100公尺跨欄的奪牌目標後，本屆賽事還有400公尺跨欄的賽事要拚。

台灣代表團目前有3面獎牌進帳，包括18歲的田徑新星危宇澤以5985分收下男子十項全能銀牌，以及許明睿／高雅茹在射擊10公尺空氣手槍混合團體賽的銀牌。

