MLB》天天近距離執教史上最偉大神獸！羅伯斯盼大谷翔平MVP四連霸

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年拿下2連霸，日本二刀流巨星大谷翔平功不可沒，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天受訪再度提及這位他稱讚整季的子弟兵，也點出對他的期待。

道奇總教練羅伯斯今天受邀到日本東京，參加由木下集團的新廣告發表會。對於大谷今年再度拿下MVP，羅伯斯直呼這是一個不可思議的賽季，大谷能投打二刀流令他感到興奮；羅伯斯也透露，他在大谷拿到MVP後便馬上傳訊息恭喜他，同時期待大谷明年MVP四連霸，道奇也再度奪冠。

即便天天近距離執教大谷，羅伯斯仍不禁再度盛讚：「翔平真的是個非常特別的選手，我不想替他設限，因為他總是能跨過層層障礙。我認為他是史上最偉大的球員，是一位具備所有要素的完美球員。我期待他再次奪下MVP，他總是能做到人們無法想像的事，例如在道奇球場敲出場外全壘打，感覺他在每一場比賽都能有很特別的演出。」

大谷翔平去年季前與道奇簽下10年7億美元（約213億新台幣）合約，並繳出單季「54轟59盜」壯舉；本季大谷重返二刀流，敲出55轟寫生涯新高，跑回146分傲視全聯盟，打擊三圍.282/.392/.622、OPS1.014；投球方面，出賽14場成績1勝1敗、防禦率2.87，47局投球送出62次三振，加入道奇前2年都奪下MVP。

