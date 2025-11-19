自由電子報
NFL》吐口水羞辱對手釀衝突死不承認！孟虎球星遭禁賽還損失1583萬

2025/11/19 16:39

蔡斯。（資料照）蔡斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，辛辛那提孟加拉虎當家巨星外接手蔡斯（Ja'Marr Chase），因日前在比賽中對匹茲堡鋼人明星角衛拉姆西（Jalen Ramsey）吐口水，遭到聯盟禁賽1場處分。今天蔡斯上訴被駁回，確定缺席下週對上新英格蘭愛國者的比賽。

事件發生在週一（17日）孟加拉虎以12：34敗給鋼人之戰，蔡斯與拉姆西在場上先發生口角，接著拉姆西突然失控並朝蔡斯揮拳，隨後拉姆西遭到驅逐出場，蔡斯則繼續留在場上完成剩餘賽事。然而根據辛辛那提電視台《WXIX-TV》影片顯示，蔡斯先朝著拉姆西吐口水，才激怒拉姆西。

然而當時裁判並未注意到蔡斯吐口水的羞辱動作，因此並未將他驅逐出場；賽後蔡斯受訪時更直言，自己並未對任何人做出吐口水的舉動。然而影片畫面顯示一清二楚，聯盟也對蔡斯祭出禁賽1場的處分，今天蔡斯上訴也遭駁回，根據報導，蔡斯將損失每週44萬8333美元薪水，以及每場5萬8823美元出賽獎金，合計達50萬7156美元（約新台幣1583萬）。

孟加拉虎本季在當家明星四分衛伯羅（Joe Burrow）因傷長期缺陣下導致戰績不佳，即便交易大限前交易來40歲沙場老將法雷科（Joe Flacco）也於事無補，截至第11週結束僅拿下3勝7敗。下週孟虎將要對上由本季破繭而出的新星梅耶（Drake Maye）率領的聯盟龍頭、9勝2敗的愛國者，又少了王牌外接手蔡斯，恐怕又是凶多吉少。

