WTT挑戰賽》3連勝法國對手開紅盤 馮翊新32強再度對決法國眼鏡弟

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名54的合庫好手馮翊新今天在2025年WTT馬斯開特挑戰賽男單首輪，以3:1擊退法國選手羅蘭，32強將對決世界排名第7的法國「眼鏡弟」F.勒布朗，也是兩人繼澳門世界盃之後今年第二度交鋒。

馮翊新過去和世界排名89的羅蘭交手以2勝1負略占上風，包括最近一次在去年新加坡大滿貫賽也以3:1獲勝。今天再度過招，首局馮翊新在6平後連拿4分擺脫對手糾纏，11:8先馳得點；次局，輪到羅蘭在4平時一口氣連拿6分，拉開差距，11:5扳回一城。

關鍵第3局，馮翊新在5:6落後下打出一波5:1的強攻，10:7率先聽牌，隨後雖連續錯過5個局點，反倒以12:13落後，但他隨即回神，先靠著正手搶攻化解局點，隨後又連續反拉得手，有驚無險以15:13拿下。

第4局，馮翊新克服開局1:5落後以9:8反超，羅蘭雖一度追到9平，決勝時刻，小馮藝高人膽大，先反手反拉直線得手，隨後接發球正手直接搶攻打穿對手防線，11:9贏得對戰3連勝。

馮翊新今年澳門世界盃在分組預賽最後一役和F.勒布朗首度交手，當時他在局數0:2落後下連追2局，逼平勒布朗，由於兩人總得局數同為5局，經比較總得分後，馮翊新以3分之差奪下分組第一，搶下16強門票。

名列男單第5種子的台灣一哥林昀儒首輪輪空，32強將遭遇日本好手吉村和弘、盧森堡馬拉丹諾維奇的勝方。

