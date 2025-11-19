MLB》鄭宗哲利多！海盜菜鳥轉戰日職 美媒分析台灣好手有望補上空缺

鄭宗哲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《匹茲堡郵報》記者畢茲利（Colin Beazley）報導，海盜大齡菜鳥內野手迪凡尼（Cam Devanney）決定轉戰日本職棒加盟阪神虎，美媒《MLBTR》則分析，台灣好手鄭宗哲有望再度獲得登上大聯盟的機會。

28歲的迪凡尼去年曾代表美國征戰世界12強棒球賽，甚至在複賽曾面對台灣替補上場守一壘。本季原先待在皇家的他，在今年7月透過佛雷澤（Adam Frazier）交易案來到海盜，並迎來大聯盟初登場，在球季後段獲得14場出賽機會，但僅繳出.139/.184/.167的打擊三圍。

請繼續往下閱讀...

《MLBTR》指出，對於海盜而言，迪凡尼的離開影響並不大，畢竟他本來就不太可能取代特里奧洛（Jared Triolo）擔任主戰三壘手，而海盜就算休季補強內野火力，也與迪凡尼離隊無關；而在海盜內野深度上，鄭宗哲與瓦德茲（Enmanuel Valdez）都已在40人名單中，很有望直接接下原本預期屬於迪凡尼的替補角色。

鄭宗哲在今年4月8日成為台灣第18位登上大聯盟的球員，不過在他短暫的大聯盟體驗期間，海盜一共打了8場比賽，鄭宗哲有5場在板凳待命沒有出賽，總計出賽3場有2場先發，累積7打數沒有敲出安打，靠一次守備失誤上壘，有1次盜壘失敗，另吞下3次三振。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法