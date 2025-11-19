自由電子報
高球》歡樂友緣女子公開賽首輪 安禾佑繳68桿獨居領先

2025/11/19 18:05

安禾佑首回合打出低於標準桿4桿的68桿，領先群雌。（TLPGA提供）安禾佑首回合打出低於標準桿4桿的68桿，領先群雌。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025歡樂友緣女子公開賽今在新竹關西立益高爾夫球場進行第一回合，經過整日球場條件的高度挑戰，安禾佑在本輪進帳6鳥僅2柏忌，繳出全場最佳的68桿，暫列第一名。今年6月曾在立益球場拿下第3名佳績的黃郁心成功延續好手感，結束後與目前台巡獎金后帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）以69桿成績並列第2名。

本賽事在現任會長、歷任會長、執行長與球隊會員的努力，Studio A 晶實科技、pqi 勁永國際、聯華食品，以及台灣中油提供的特別支持下，本屆總獎金為500萬元，獲勝選手將可獲得90萬元冠軍獎金。

兩週前以2桿些微差距，距離通過JLPGA最後一關資格考僅一步之遙的安禾佑，挾帶著更穩定的擊球手感於本週首回合力壓群雌，開球木桿與推桿的發揮造就絕佳上球道率（92%）和推桿數（僅25推）幫助她於本賽事拔得頭籌，「今天前九洞都能成功救平標準桿是領先關鍵，到了後九洞第一洞切球運氣差了一點跳到果嶺後方，回切以後也未能順利救Par吞了第一記柏忌；第八洞的柏忌，主要是這一洞真的不好在果嶺停球，但這些損失都在自己可接受的範圍內。今天立益球場的果嶺的確是不好處理，不過有不少球洞的進攻果嶺球能夠停在洞口邊，再加上同組選手的推桿路線給了我很棒的參考價值，相對也讓我打得較為輕鬆。」

雖然日巡資格賽未能如願通過，但安禾佑認為這趟旅程給了她不少收穫：「雖然這座JFE瀬戸内海球場的果嶺很不好判讀，錯失很多得分機會，但這陣子我的長桿真的很不錯。之前各種擊球狀態其實也很棒，但卻是無法有效將這些優勢整合起來降低桿數，所以我希望明天我還是能夠保持像今天一樣的冷靜，維持自己的優勢再打出好成績。」

黃郁心則是能夠相當從容的面對場上風勢，前、後九洞都能穩定抓進小鳥，讓自己保持在坐二望一的絕佳位置：「今天即使風大，我反而更能確定擊球方向，篤定的執行揮桿。我對立益球場相當熟悉，賽前我也沒有特別設定策略，只想一桿一桿用穩定的節奏進行，即使擊球方向出現偏離也不會影響到心情。儘管前幾天球場上都在飄雨，但今天場地比賽前想像的乾燥很多，各洞果嶺速度也相當一致。唯獨今天第六洞出現一次三推，下坡推桿的力道沒能抓好吞下柏忌。」

