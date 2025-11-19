MLB》大都會、藍鳥等5隊都想要340轟史瓦伯！爭奪戰有「意外球隊」

史瓦伯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕本季以56轟、132分打點拿下國聯雙冠王的費城人明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber），季後拒絕合格報價成為自由球員，引發爭奪戰。根據美媒爆料，至少5支球隊對史瓦伯感興趣。

史瓦伯本季全勤出賽162場，打擊三圍.240/.365/.563，攻擊指數0.928，wRC+152，fWAR值4.9，並在今年國聯MVP之爭中，以總分260分不敵道奇日本二刀流巨星大谷翔平的420分，位居第2，不過仍入選年度最佳陣容第2隊指定打擊。史瓦伯生涯入選3次明星賽

，累積340轟。

請繼續往下閱讀...

根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，包含母隊費城人，以及大都會、藍鳥等球隊都有億爭取史瓦伯加盟；大聯盟資深記者摩洛西（Jon Paul Morosi）則透露，紅襪也在過去幾天內關注史瓦伯。

然而在爭相競逐史瓦伯的球隊中，竟然還出現另一支意外隊伍。《ESPN》帕桑爆料，在曾經試圖網羅水手明星一壘手奈勒（Josh Naylor）後，海盜也加入史瓦伯爭奪戰。儘管海盜過去在自由市場給出的最大約，是2015年李瑞安諾（Francisco Liriano）的3年3900萬美元，但帕桑指出，海盜此休季已經準備好砸錢補強。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法