MLB》世界大賽G7敲大谷翔平3分砲！111轟小畢歇特守備超爛仍超夯

小畢歇特。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕今年在世界大賽G7對大谷翔平敲出3分砲的藍鳥明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette），季後拒絕球團提出的合格報價成為自由身，除了母隊藍鳥早就表明會盡全力留人之外，也吸引不少球團興趣。

小畢歇特今年季末受傷，在缺席前面季後賽後，終於在世界大賽G3復出，並在G7生死戰砲轟道奇日本二刀流巨星大谷翔平。小畢歇特本季例行賽出賽139場，打擊三圍.311/.357/.483，攻擊指數0.840，敲出18轟、94分打點，wRC+134，fWAR值3.8；小畢歇特生涯入選2次明星賽，累積111轟。

請繼續往下閱讀...

然而小畢歇特的守備令人擔憂，本季-13的出局製造值（Outs Above Average, OAA）在全大聯盟所有守備位置中並列墊底，不過根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，小畢歇特的守備並未嚇跑那些急需游擊手的球隊，勇士與老虎就是其中2支游擊明顯有漏洞的球隊。

另外，大聯盟官網提到，陣中已經擁有主戰游擊手的球隊，如大都會、費城人與巨人，也可能對小畢歇特感興趣；而根據波士頓電台《WEEI》主持人布拉德福德（Rob Bradford）報導，紅襪在今年6月交易走德弗斯（Rafael Devers）、季後柏格曼（Alex Bregman）也跳出合約後，正在考慮簽下小畢歇特。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法