UBA》戴辰諺轉戰黎明繳代表作 吳建龍想請曾文鼎一對一教他

〔記者吳孟儒／台北報導〕從國體大轉戰黎明學院的198公分長人戴辰諺，今天在114學度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽繳出生涯代表作，他板凳出發拿17分、8籃板，終場以89：57輕取中原大學，拿下2連勝。

戴辰諺轉來黎明後被賦予重任，他除練球時與新外援泰力一對一攻防之外，教練團也讓他試著去扛各隊的外籍中鋒，開季3連敗，他逐一對位輔大莫森、健行史密斯、政大波波卡，他說，波波卡最難扛，因他噸位既大且夠硬，但波波卡頗「友善」，兩人對上時，一直用英文跟他「聊」，他聽不太懂，但相信波波卡應是善意的。

至於練球時跟隊友泰力一對一，戴辰諺說，泰力很厲害，也願意教他，教練吳建龍說，有機會不排除請41歲的曾文鼎，一對一教戴辰諺。

戴辰諺出身南投埔里，埔里國中國三最後一季JHBL甲級，曾打進16強預賽，畢業後進台中東山高中，高三才報進12人正選，但HBL資格賽末役被基商逆轉，無緣16強預賽，而他在畢業後進入國體大，前兩季上場時間有限，他說：「我大一時，隊上有當家中鋒胡晉豪，大二時郭嘉安從文化轉來，郭嘉安除身高197，且會投三分，我空間愈被壓縮。」

戴辰諺大一幾都替補，全季共打21場，含預賽15場複賽6場，共得44分，場均2.1分、2.1籃板，大二共打14場，含預賽11場複賽3場，共得20分，場均1.4分、1.3籃板，「我跟桑茂森教練溝通後，本季於是轉來黎明。」

初來乍到黎明，因跟隊友還未完全磨合成功，戴辰諺還是板凳出發，前3場各替補7、9、14分鐘，對輔大、政大各得4分，對健行抱蛋，今天對中原，教練吳建龍有意磨他及大一菜鳥潘冠志，兩人也挺爭氣，都是開季最佳表現。

戴辰諺說：「我來自長人家庭，爸爸186、媽媽172，我應該會往籃球路一直走下去，前提得努力加餐食，現198但才83公斤，最重曾87，得設法再重個幾公斤，才有對抗性。」另就是加強投籃，這是另一個盲點，無論跳投或三分球，都須提升命中率，尤其往後如續向上發展，轉型三、四號，出手肯定要更準。」

