體育 即時新聞

柯瑞率勇士對決熱火、台灣海洋強碰韓職聯隊 今日賽事預告與轉播

2025/11/20 06:50

柯瑞。（資料照）柯瑞。（資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有1場轉播，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）領軍勇士將在客場對戰熱火，記得鎖定轉播！

亞洲冬季聯盟，韓職聯隊碰上台灣海洋隊，韓職聯隊推出李秉峻先發，台灣海洋隊則派出黃勃睿出戰；晚間上演日職聯隊對上日本社會人，由冨士大和對決梅田健太郎。

NBA

08：00 勇士 VS 熱火 緯來體育

爆米花聯盟

09：30 臺北興富發VS台灣電力 愛爾達體育4台

亞洲冬季聯盟

12：00 韓職聯隊 VS 台灣海洋隊

18：00 日職聯隊 VS 日本社會人

轉播：DAZN 1

114學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽

13：00 黎明學院 VS 中原大學

15：00 健行科大 VS 臺灣師大

17：00 臺灣藝大 VS 臺灣大學

19：00 政治大學 VS 輔仁大學

轉播： 緯來精采、愛爾達體育4台

WTT球星挑戰賽馬斯喀特站

15：00 混雙八強/單打32強

21：00 混雙四強/單打32強

轉播：愛爾達體育2台

PLG

17：00 洋基工程 VS 獵鷹 YouTube

BWD澳洲羽球公開賽

09：00 16強（上） 

13：00 16強（下）

轉播：愛爾達體育3台 

