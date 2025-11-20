柯瑞率勇士對決熱火、台灣海洋強碰韓職聯隊 今日賽事預告與轉播

柯瑞。（資料照）
NBA今天有1場轉播，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）領軍勇士將在客場對戰熱火，記得鎖定轉播！
亞洲冬季聯盟，韓職聯隊碰上台灣海洋隊，韓職聯隊推出李秉峻先發，台灣海洋隊則派出黃勃睿出戰；晚間上演日職聯隊對上日本社會人，由冨士大和對決梅田健太郎。
NBA
08：00 勇士 VS 熱火 緯來體育
爆米花聯盟
09：30 臺北興富發VS台灣電力 愛爾達體育4台
亞洲冬季聯盟
12：00 韓職聯隊 VS 台灣海洋隊
18：00 日職聯隊 VS 日本社會人
轉播：DAZN 1
114學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽
13：00 黎明學院 VS 中原大學
15：00 健行科大 VS 臺灣師大
17：00 臺灣藝大 VS 臺灣大學
19：00 政治大學 VS 輔仁大學
轉播： 緯來精采、愛爾達體育4台
WTT球星挑戰賽馬斯喀特站
15：00 混雙八強/單打32強
21：00 混雙四強/單打32強
轉播：愛爾達體育2台
PLG
17：00 洋基工程 VS 獵鷹 YouTube
BWD澳洲羽球公開賽
09：00 16強（上）
13：00 16強（下）
轉播：愛爾達體育3台免費訂閱《自由體育》電子報
