滑輪溜冰》高雄選手遭爆西進穿中國隊服參加全國賽 運動部回應爭議

2025/11/19 18:43

高市議員陳麗娜關注高雄運動選手參加中國全國賽恐影響中華民國國家形象。（記者王榮祥翻攝）高市議員陳麗娜關注高雄運動選手參加中國全國賽恐影響中華民國國家形象。（記者王榮祥翻攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕高雄市多名滑輪溜冰選手與教練近年赴中國參與中華人民共和國全國輪滑錦標賽、全國運動會等當地賽事，甚至穿上中國隊服，此外，還有教練仲介整批選手赴中國競賽，對此高雄市府運發局表示，全面清查，必要時將停權、追回獎金，而運動部表示，「如經查證屬實，本部後續將召開會議，依國光體育獎章及獎助學金辦法相關規定討論撤銷其獲獎資格及追繳獎章、獎助學金及證書等事宜。」

高雄市議員陳麗娜今在議會總質詢時踢爆，多名高雄選手近年赴中國參加中華人民共和國全國輪滑錦標賽及全國運動會等全國性比賽，且有人已取得中國居住證、繳納社會保險，甚至還在比賽中穿著中國地方代表隊制服，引發身份認同及統戰疑慮。

陳麗娜指出，為防止外縣市挖角，高雄過去多年提高選手獎金，希望讓選手留下來，但現在卻出現選手直接被中國吸收，部分選手一邊領取國光獎章與全民運獎金，一邊代表中國地方隊參賽，此外，還有教練長期帶隊到中國，甚至擔任中國隊總教練，國籍定位已混淆，也衝擊國家形象。

高雄運發局表示，帶隊的歐教練解指出，該賽事是以俱樂部名義參加邀請賽，也請他提供秩序冊查證參與者的資格是否需有居留證等，如有涉及違反中央規範或損及國家主權之情形，運發局將依法處分並追回獎金，後續也會在最短時間內全面清查所有選手與教練身分資格、如有違反中央規範，將依法撤銷資格、停權、追回獎金，並通報運動部、陸委會及單項協會。

至於運動部則表示，「已洽請高雄市政府運動發展局了解本案，現正由高雄市政府運動發展局查證中，如經查證屬實，本部後續將召開會議，依國光體育獎章及獎助學金辦法相關規定討論撤銷其獲獎資格及追繳獎章、獎助學金及證書等事宜。」

