體育 競技運動 桌球

聽奧桌球》台灣男雙再收2銅 單日4獎牌創佳績

2025/11/19 18:45

楊榮宗（左）、王顗翔（右）再度聯手搭檔，於男雙賽事搶下獎牌。（運動部提供）楊榮宗（左）、王顗翔（右）再度聯手搭檔，於男雙賽事搶下獎牌。（運動部提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣在2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧），今日奪牌佳績頻傳，射擊10公尺空氣手槍混合團體與田徑女子100公尺跨欄後，桌球男子雙打再獲2面銅牌，本日賽事總計進帳2銀2銅，是本屆開賽至今最佳表現。

總統賴清德聞訊後立即拍發賀電，恭賀桌球隊的優異表現，期勉隊伍在接下來的賽事繼續努力，把握機會爭取最高榮譽。

本屆聽奧桌球賽程變革，以往在賽程後半段的個人賽項目在本屆賽會率先登場，台灣男子桌球隊在今天的雙打賽事中，由王顗翔搭配楊榮宗、盧仕杰搭配郭岳東兵分兩路出擊。

台灣男雙組合在2017年薩姆松聽奧曾由王楊組合拿下銀牌，本屆兩組男雙聯袂晉級四強奪牌是我國參賽史上首見，展現我國聽障桌球隊穩定、堅強的實力。

2017年薩姆松聽奧拿下銀牌的王顗翔及楊榮宗，今天一路高歌挺進四強，四強賽面對宿敵中國隊的王聰/田紀平，兩隊一路緊咬比分，戰況僵持不下，最終鏖戰六局以2：4收下銅牌。

另一組合盧仕杰及郭岳東同樣在四強賽對上中國組合牛澤銘/林權，以1：4獲得銅牌，這是兩人首次在聽奧男雙賽事拿下獎牌，也創下參加國際賽事的新紀錄。

台灣代表團在19日賽事結束後，目前獎牌累積3銀2銅。

盧仕杰（左）、郭岳東（右）選手聯手搭檔，首度於聽奧男雙賽事奪牌。（運動部提供）盧仕杰（左）、郭岳東（右）選手聯手搭檔，首度於聽奧男雙賽事奪牌。（運動部提供）

