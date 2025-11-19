耕元盃棒球賽熱血開打全國44支隊參賽 啦啦隊賽獎品大豬一頭超另類

今年有44隻來自全國隊伍參賽。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕2025 耕元盃全國少年暨青少年棒球錦標賽19日開打，花蓮光復災區的光復國小特別矚目。台東縣體育會棒球委員會主委陳瑩提及發起精神，同時也可照顧許多因單親或家長忙於照顧的孩子，活動初衷充滿關懷、有別一般激烈賽事，甚至從運動員宣誓「隊員漏接不會翻白眼」，甚至啦啦隊冠軍還能獲得大豬一頭，充滿「台東氣息」。

台東縣體育會棒球委員會主委、同時也是立法委員陳瑩表示，為紀念祖父陳耕元，於1985年創立耕元盃棒球賽，當年父親陳建年時任台東縣長、大力鼓吹棒球運動，然而舉辦五屆後停辦，直到2016年陳瑩擔任立法委員後重新復辦，延續父親對基層棒球的承諾與熱情，迄今已是第十四屆，從早期單一的硬式少棒，如今比賽內容已擴增有軟式少棒與青少棒，並為活絡全民運動風氣，特別加入啦啦隊獎，讓參賽形式更加多元熱鬧。

陳瑩強調，祖父為以往嘉農棒球校隊並在日據時期打入甲子園，到了如今舉辦賽事，又著眼許多部落孩子因單親或家長忙於工作才讓孩子在球隊受照顧，比賽主張「人人有獎」，鼓勵孩子多運動、感謝教練長期照顧孩子，甚至去年有球員「許願」護具，「今年成為獎品的護具不單只有護肘或護膝、分拆送，要送就送整套」。

耕元盃自19日到22日開打，台東八處球場預計將湧入各地球隊。賽事特別的是，主辦單位推出「自組啦啦隊」活動，只要到場力挺心目中的隊伍，即有機會角逐最吸睛的「冠軍豬」大獎，陳瑩又加碼「視情況，可能不只冠軍才有，請大家努力表現」。

另，來自花蓮的光復國小最為吸睛，小球員們步入會場、被司儀介紹時，即響起全場掌聲。小球員說，雖然學校較高不受洪災影響，但許多隊員自家都受損，「上課到一半、球打到一半響起警報，大家都要衝上2樓垂直避難」。小球員七嘴八舌說「我是運動員，跑步不輸人啦！」、「現在要跑壘還要跟大水賽跑」。雖然聽了讓大人心疼，卻也反應出球員天真與不服輸一面。

在U12世界盃台灣隊奪下2連勝的「山豬」胡誠恩成了運動員宣誓代表，但內容除了提到「不亂丟手套、亂摔棒」，也提到「隊友漏接時不翻白眼」、「不會奮 為滑壘太帥忘記觸碰壘包」、「輸的時候會帥氣的說『下次我會更強』」，讓全場處處響起笑聲，充滿笑聲的賽事就此展開。

立委陳瑩開球。（記者劉人瑋攝）

