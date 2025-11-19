自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

耕元盃棒球賽熱血開打全國44支隊參賽 啦啦隊賽獎品大豬一頭超另類

2025/11/19 19:38

今年有44隻來自全國隊伍參賽。（記者劉人瑋攝）今年有44隻來自全國隊伍參賽。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕2025 耕元盃全國少年暨青少年棒球錦標賽19日開打，花蓮光復災區的光復國小特別矚目。台東縣體育會棒球委員會主委陳瑩提及發起精神，同時也可照顧許多因單親或家長忙於照顧的孩子，活動初衷充滿關懷、有別一般激烈賽事，甚至從運動員宣誓「隊員漏接不會翻白眼」，甚至啦啦隊冠軍還能獲得大豬一頭，充滿「台東氣息」。

台東縣體育會棒球委員會主委、同時也是立法委員陳瑩表示，為紀念祖父陳耕元，於1985年創立耕元盃棒球賽，當年父親陳建年時任台東縣長、大力鼓吹棒球運動，然而舉辦五屆後停辦，直到2016年陳瑩擔任立法委員後重新復辦，延續父親對基層棒球的承諾與熱情，迄今已是第十四屆，從早期單一的硬式少棒，如今比賽內容已擴增有軟式少棒與青少棒，並為活絡全民運動風氣，特別加入啦啦隊獎，讓參賽形式更加多元熱鬧。

陳瑩強調，祖父為以往嘉農棒球校隊並在日據時期打入甲子園，到了如今舉辦賽事，又著眼許多部落孩子因單親或家長忙於工作才讓孩子在球隊受照顧，比賽主張「人人有獎」，鼓勵孩子多運動、感謝教練長期照顧孩子，甚至去年有球員「許願」護具，「今年成為獎品的護具不單只有護肘或護膝、分拆送，要送就送整套」。

耕元盃自19日到22日開打，台東八處球場預計將湧入各地球隊。賽事特別的是，主辦單位推出「自組啦啦隊」活動，只要到場力挺心目中的隊伍，即有機會角逐最吸睛的「冠軍豬」大獎，陳瑩又加碼「視情況，可能不只冠軍才有，請大家努力表現」。

另，來自花蓮的光復國小最為吸睛，小球員們步入會場、被司儀介紹時，即響起全場掌聲。小球員說，雖然學校較高不受洪災影響，但許多隊員自家都受損，「上課到一半、球打到一半響起警報，大家都要衝上2樓垂直避難」。小球員七嘴八舌說「我是運動員，跑步不輸人啦！」、「現在要跑壘還要跟大水賽跑」。雖然聽了讓大人心疼，卻也反應出球員天真與不服輸一面。

在U12世界盃台灣隊奪下2連勝的「山豬」胡誠恩成了運動員宣誓代表，但內容除了提到「不亂丟手套、亂摔棒」，也提到「隊友漏接時不翻白眼」、「不會奮 為滑壘太帥忘記觸碰壘包」、「輸的時候會帥氣的說『下次我會更強』」，讓全場處處響起笑聲，充滿笑聲的賽事就此展開。

立委陳瑩開球。（記者劉人瑋攝）立委陳瑩開球。（記者劉人瑋攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中