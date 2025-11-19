自由電子報
MLB》「中0日」傳說戰役人氣飆升！山本由伸將創僅次大谷翔平壯舉

2025/11/19 19:53

大谷翔平與山本由伸。（資料照）大谷翔平與山本由伸。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕今年對道奇日本王牌山本由伸來說無疑是大豐收的一年，旅美第2個球季不僅拿下2連霸，更勇奪世界大賽MVP，如今更有望創下僅次二刀流巨星隊友大谷翔平的現役壯舉。

山本在季後賽累積6場出賽豪取5勝1敗，防禦率僅1.45，包含世界大賽拿下3勝0敗，防禦率1.02，更在G7「中0日」後援2.2局無失分幫助道奇奪冠，拿下世界大賽MVP，並在季後獲選年度最佳陣容第1隊殊榮。

經過世界大賽「中0日」的傳說戰役後，山本由伸的人氣也急速飆升。根據日媒《Full-Count》報導，山本的個人Instagram粉絲人數在世界大賽前約為150萬人，但賽後山本目前IG粉絲量已經來到220萬大關，超越洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的202萬與教士小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的204萬。

山本由伸的粉絲數量目前高居現役大聯盟球星第3名，距離超越第2名的天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的224萬也只是時間問題；至於現役IG粉絲人數最多的球星，毫無懸念就是已經拿下4坐全票MVP的大谷翔平，目前大谷IG粉絲已經累積1037萬，完全海放大聯盟現役所有球星。

