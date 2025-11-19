屏東盃全國中小學田徑錦標賽登場 逾3千名選手一較高下

屏東盃全國中小學田徑錦標賽今（19）日開幕。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2025年屏東盃全國中小學田徑錦標賽於今（19）日在屏東縣立田徑場登場，持續至22日，為期4天，該項賽事被列為全國中等學校運動會田徑種類參賽達標成績認定賽事之一，今年吸引全國逾3000名選手報名參加，盛況空前。

賽事由中華民國田徑協會與屏東縣政府共同主辦，共分為國小男女組、國中男女組、國中混合組、高中男女組及高中混合組，競賽項目參照全中運田徑競賽項目辦理。參賽選手除爭取2026年度全中運參賽資格外，也藉此檢視年度訓練成果、調整狀態，為接下來的賽季奠定基礎。

近年屏東盃不乏有全中運金牌得主、亞青代表及各地潛力新秀參賽。今年屏東縣全中運奪牌的重點選手也名列參賽名單之中，包括內埔農工選手施妘臻在國女組鐵餅項目，以41.22公尺成績完成二連霸，近日她更奪下「2025第3屆巴林亞洲青年運動會」女子鐵餅銅牌；潮州高中選手張博智則在國男組撐竿跳高項目摘銀；明正國中王薪喬與郭維辰則分別在國女組鉛球及國男組跳遠項目中勇奪銅牌，此次這些屏東好手再度回到主場，期盼再創個人最佳成績。

屏東縣體育發展中心表示，隨著2027年全國運動會即將在屏東舉辦，縣內選手將在熟悉的主場上全力以赴、挑戰自我，也象徵屏東縣已具備承辦國際大型綜合賽會的堅實實力。屏東盃的舉辦，不僅是青年選手磨練技術、累積實戰經驗的重要舞台，更展現著屏東縣在培育體育人才上的厚實根基。

屏東盃全國中小學田徑錦標賽19日起一連4天登場。（屏東縣政府提供）

