東超》桑尼5顆三分球砍25分 國王對昌原LG獵隼收2連勝

新北國王桑尼（右）三分出手。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕新北國王今天在東亞超級聯賽小組賽迎戰昌原LG獵隼，3名球員得分突破20分，桑尼繳出全場最高25分、9籃板，李愷諺拿下本土最高13分，助隊以93：87力退LG獵隼，收下對戰2連勝，目前戰績2勝2負，晉級機會提升。

國王賽前在東超小組賽取得1勝2負，這一勝是在前次作客南韓時擊敗昌原LG獵隼，而LG獵隼還在尋求東超本季首勝。兩隊今天在台灣正面交鋒，這一戰也攸關之後晉級狀況，雙方都有輸不得的壓力。

國王今天開賽靠著桑尼聯手奧帝取得13：4領先，但LG獵隼很快趕上，首節打完僅以2分落後，值得一提的是，桑尼和奧帝在首節6投6中，命中率百分之百。次節國王進攻多點開花，本土球員也加入開火行列，林彥廷、李愷諺接力得分，助隊一度擴大領先，但對手也很快還以顏色，半場打完國王暫時以47：43領先。上半場奧帝拿下全場最高17分，傑登貢獻12分次之。

易籃後，LG獵隼展開反撲，韓尚赫、許日寧接力得分率隊首度超前，國王則靠著桑尼三分球加上三分打，連拿6分止血，隨後他抄球後助攻傑登，國王再拿2分迎頭趕上，並帶著1分領先進入決勝節。傑登在末節連續命中三分球，加上李愷諺上籃得分助隊奠定勝基，隨後替補上陣的王柏智、呂政儒也有三分球貢獻，讓國王穩穩收下勝利。

國王今天4人得分上雙，桑尼三分球8投5中，拿下25分、9籃板，傑登拿下22分次之，奧帝貢獻20分，李愷諺攻下13分為本土最佳；LG獵隼方面，艾瑞克攻下21分全隊最高。

新北國王桑尼（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

新北國王桑尼（左）與昌原LG獵隼馬雷（右）。（記者陳志曲攝）

新北國王奧帝三分出手。（記者陳志曲攝）

新北國王奧帝。（記者陳志曲攝）

新北國王奧帝（左）後仰跳投。（記者陳志曲攝）

新北國王李愷諺（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

新北國王李愷諺（右）中距離出手。（記者陳志曲攝）

新北國王傑登雙手扣籃。（記者陳志曲攝）

新北國王代總教練洪志善。（記者陳志曲攝）

新北國王奧帝（左）與桑尼（右）。（記者陳志曲攝）

新北國王李愷諺（右）運球突破。（記者陳志曲攝）

新北國王呂政儒。（記者陳志曲攝）

新北國王桑尼（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

新北國王林金榜反手上籃。（記者陳志曲攝）

新北國王拿下勝利。（記者陳志曲攝）

昌原LG獵隼總教練趙相賢。（記者陳志曲攝）

