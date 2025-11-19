游泳》佛光大學邀「小美人魚」黃渼茜蒞校演講 分享奧運夢與奮鬥故事

佛光大學邀請「小美人魚」黃渼茜蒞校演講。（佛光大學提供）

〔體育中心／綜合報導〕佛光大學今（19）日邀請台灣知名蹼泳選手、人稱「小美人魚」的黃渼茜蒞校演講，她曾於2024世界蹼泳錦標賽女子50公尺雙蹼項目奪得金牌，演講現場吸引眾多師生熱烈參與。

黃渼茜以真誠動人的方式，分享自己與游泳結下深厚情緣的生命故事。她回憶，自己在小學二年級首次接觸游泳，到了小學五年級正式加入游泳隊，開始接受系統化訓練，也在那時逐步累積自信與方向，之後全心投入這項運動，開啟長達十餘年的選手生涯。

她表示，游泳對她而言不僅是一項運動，更是生活的一部分，「生活不能沒有游泳」。她分享自己的時間管理哲學，將日常投入分為45%學業、45%術科訓練，剩下10%用於適應環境與調整心態，努力做到「文武雙全」，在課業與運動間取得平衡。她也談及生涯中曾遭遇傷勢低潮，雖面臨身心挑戰，但在家人全力支持下積極復健，重新站上賽場，並將挫折轉化為成長力量。她勉勵學生：「要讓遺憾變得有價值，否則遺憾就永遠只是遺憾。」

此外，黃渼茜透露，早在2012年便萌生奧運夢，這個目標成為她多年來持續努力的動力，支撐她度過高強度訓練與各種挑戰。她以自身經歷勉勵學生勇於追夢、跨出舒適圈，並在每一次挫折與遺憾中尋找成長的力量。黃渼茜真誠的分享引發現場熱烈回應，學生們紛紛表示深受啟發，尤其對她在受傷復健、平衡學業與運動以及堅持夢想的精神感到敬佩。整場演講充滿激勵力量，校方與師生皆表示收穫豐富。

