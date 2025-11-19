TPBL》蘇文儒31分、布里茲克大三元 海神終結低潮賞給雲豹本季首敗

蘇文儒。（TPBL提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕賽前吞下6連敗的高雄海神今天重新振作，靠著蘇文儒拿31分，加上洋將布里茲克繳28分、11籃板、12助攻的大三元數據，終場以112：90力退TPBL聯盟龍頭桃園雲豹，拿下第3勝，同時也賞給對手本季首敗。

海神走出近期的低迷表現，開賽就打得積極，靠著蘇文儒單節10分的表現，加上布里茲克的9分進帳，且逼出雲豹發生6次失誤，首節打完以35：18領先。

蘇文儒此仗火力全開，次節再有11分進帳，上半場個人轟進4顆三分球、獨拿21分，甚至優於兩隊洋將的表現，而海神也成功限制對手火力，兩節打完以61：50領先雲豹。

易籃後，海神進攻如同打通任督二脈，團隊多點開花，第三節將比分擴大至超過20分，最後雲豹追分無力，第四節最後5分鐘更陸續派輪替球員上場應戰。

蘇文儒全場15投12中，包含三分球的8投6中，成為本季第1位單場繳出至少30分的本土球員，另有4籃板、3助攻， 他說：「當球隊的輪轉做好就有更多空擋，出手選擇好加上有信心就能投進。」

海神開除「搞氣氛」的洋將詹姆斯後，找來來自烏克蘭的布里茲克也在此戰建功，展現團隊球風，成為本季第3位達成大三元的球員，凱帝有16分，施晉堯也進帳13分。

雲豹以高錦瑋的19分表現最佳，克羅馬和米勒各有17分，但團隊防守欠佳，讓海神投籃命中率高達58.7%，且禁區得分少對手18分，種下敗因，6連勝仍追平隊史最長紀錄。

