WTT挑戰賽》第4局11:0攻勢解決羅馬尼亞組合 林昀儒/鄭怡靜快意挺進8強

2025/11/19 21:44

林昀儒（左）、鄭怡靜擊敗羅馬尼亞組合，闖進混雙8強。（取自WTT官網）林昀儒（左）、鄭怡靜擊敗羅馬尼亞組合，闖進混雙8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第9的林昀儒/鄭怡靜，今晚在2025年WTT馬斯開特挑戰賽混雙首輪，以3:1擊退世界排名14的羅馬尼亞亞組合E.伊歐內斯庫/史佐克絲，將連勝紀錄推進至5場，8強將對上法國組合A.勒布朗/袁嘉楠。

東京奧運攜手奪銅的林昀儒/鄭怡靜今年再度合作，在歷經杜哈世錦賽、美國大滿貫賽和歐洲大滿貫賽三場大賽重新磨合後，上個月在倫敦球星挑戰賽連闖4關，奪下睽違3年半的冠軍，也是兩人自2019年合拍以來第7座冠軍。

面對今年歐洲大滿貫賽曾闖進4強的E.伊歐內斯庫/史佐克絲，林鄭配首局在3:4落後下，展現絕佳的進攻銜接，打出一波8:2的反擊，11:6先馳得點。次局，雙方一路纏鬥至8平，關鍵時刻，林昀儒連續接發球反手擰拉得手，10:8逼出局點，可惜接下來連續錯過3個局點後，反倒以11:13讓出。

關鍵第3局，林鄭配在開局3:5落後下，林昀儒連續正手發球搶攻、接發球擰拉得手，以6:5反超，隨後在6:6平手時又回敬一波5:0的強攻，11:6再下一城，也徹底摧毀對手信心。第4局，台灣組合4:1開局後，很快逼出對手的暫停，重回比賽後，林鄭配又連拿7分，11:1輕鬆過關。

