UBA》台藝大飛尼克斯首節轟23分 台大全場只拿25分寫隊史最慘

〔記者吳孟儒／台北報導〕外籍生飛尼克斯第一節就飆23分，率隊打出32：5的狂潮，直接為比賽勝負定調，最終以102：25輕取台大，終止3連敗，拿下114學度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第2勝，累計2勝3敗，且寫下隊史一級最少單場失分25，4名主力休息的台大，相對留下隊史最低得分。

台大此戰每一節都是個位數得分，單節最高得分是第4節的9分，台藝大教練葛記豪說：「並非球隊刻意防守加壓，只是有設定要只讓台大得幾分，我們前三場防守太差，但第4場對政大，從防守做起，雖以69：88輸球，但中斷政大連3場破百，且只輸19分最少，意味防守有改善，且今天持續。」他說，上季台藝大是失分最少的一隊，但本季前三場卻失常，因而跟球員說，從加強防守開始，也沒想到今天只讓台大拿25分。

台大此戰單場得25分，教練林聯喜說：「幾名主力已連拚4場，今天因此讓4人含周恩傑、張正東及葛浩宇、陳柏亦休一場，調節體力拚本階段最後兩戰對黎明、中原。」他表示，或許替補球員前幾場上較少，今天小緊張，手腳放不開，投籃欠佳，把握性偏低，意味板凳要再加油，不該跟先發的落差有這麼大。

台藝飛尼克斯第一節飆23分後，只再打二、三節各5分鐘，全場上20分鐘得28分9籃板，大一菜鳥張劭安16分4籃板5助攻3抄截，連兩場上雙，徐堂琪17分、黃上銘11分，王威翔8分10助攻。而台大得分都個位數。

