自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

UBA》台藝大飛尼克斯首節轟23分 台大全場只拿25分寫隊史最慘

2025/11/19 22:00

台灣藝大飛尼克斯。（大專體總提供）台灣藝大飛尼克斯。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕外籍生飛尼克斯第一節就飆23分，率隊打出32：5的狂潮，直接為比賽勝負定調，最終以102：25輕取台大，終止3連敗，拿下114學度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第2勝，累計2勝3敗，且寫下隊史一級最少單場失分25，4名主力休息的台大，相對留下隊史最低得分。

台大此戰每一節都是個位數得分，單節最高得分是第4節的9分，台藝大教練葛記豪說：「並非球隊刻意防守加壓，只是有設定要只讓台大得幾分，我們前三場防守太差，但第4場對政大，從防守做起，雖以69：88輸球，但中斷政大連3場破百，且只輸19分最少，意味防守有改善，且今天持續。」他說，上季台藝大是失分最少的一隊，但本季前三場卻失常，因而跟球員說，從加強防守開始，也沒想到今天只讓台大拿25分。

台大此戰單場得25分，教練林聯喜說：「幾名主力已連拚4場，今天因此讓4人含周恩傑、張正東及葛浩宇、陳柏亦休一場，調節體力拚本階段最後兩戰對黎明、中原。」他表示，或許替補球員前幾場上較少，今天小緊張，手腳放不開，投籃欠佳，把握性偏低，意味板凳要再加油，不該跟先發的落差有這麼大。

台藝飛尼克斯第一節飆23分後，只再打二、三節各5分鐘，全場上20分鐘得28分9籃板，大一菜鳥張劭安16分4籃板5助攻3抄截，連兩場上雙，徐堂琪17分、黃上銘11分，王威翔8分10助攻。而台大得分都個位數。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中