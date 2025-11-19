東超》王柏智、呂政儒末節替補登場 表現獲得主帥、隊友稱讚

國王拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕新北國王今天在東亞超級聯賽小組賽中，在桑尼轟進5顆三分球、砍全場最高25分帶領下，終場以93：87擊敗南韓昌原LG獵隼，收下對戰2連勝，目前小組賽取得2勝2負也保住晉級6強的機會。末節替補上陣飆進三分球的王柏智、呂政儒也獲得代理總教練洪志善稱讚，他認為兩人發揮也很關鍵。

國王今天面對LG獵隼，上半場打完僅取得4分小幅領先，易籃後LG獵隼展開反撲，靠著許日寧、韓尚赫外線火力一度超車，末節國王找到準星，傑登連續三分球、李愷諺上籃得分助隊奠定勝基。

請繼續往下閱讀...

終場前還剩4分多鐘時，國王僅5分領先，洪志善把王柏智、呂政儒換上場，兩人輪流投進三分球，王柏智也成功限制對方洋將，洪志善稱讚兩人發揮很關鍵，但他也坦言，「當下看起來很大膽，但我相信他們做得到。」

對於這樣的調度，洪志善表示，他會去思考每個人功能性，什麼時間該用什麼樣的球員，「政儒是很好的射手，而因為在當下傑登4犯、奧帝也沒力了，柏智頂大洋將經驗很好，雖然看似很大膽，但我相信他們做得到。」

對於拿下東超首勝，洪志善說：「我們都知道要晉級6強是4取2，前面輸兩場，已經退無可退狀態，訓練時大家都互相提醒，已經沒有輸的退路，先專注在當下，再去往後看，這也是拿下勝利關鍵。」

拿下本土最高13分、9助攻的李愷諺說：「我們這場再輸可能就沒機會晉級6強，賽前就一直強調要贏下來，這場大家都維持著高命中率，而比較重要的是柏智和政儒，即便平常上場時間少，但在場上做了對球隊很重要的事情。」

王柏智。（記者陳志曲攝）

王柏智（左）。（記者陳志曲攝）

呂政儒。（記者陳志曲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法