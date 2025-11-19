東超》桑尼「蛋蛋」遭襲讓他笑稱想報仇 和LG獵隼外援互動引關注

新北國王桑尼（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕新北國王「巴勒斯坦戰士」 桑尼今天在東亞超級聯賽小組賽中，轟進5顆三分球、砍全場最高25分，率隊以93：87擊敗南韓昌原LG獵隼，但比賽期間對手外援、來自埃及的馬雷在救球時不慎將球砸到桑尼的下體，當下他雖倒地，但兩人卻笑出來，有趣互動引起關注。桑尼開玩笑地表示，兩人其實是關係很好的朋友，但自己其實有想要報仇，可惜沒有成功。

今天在比賽上半場時，馬雷救球不慎將球砸到桑尼的下體，當下桑尼雖倒地，但他沒有生氣反而起身後還笑著跟馬雷互動。賽後桑尼談到這件事時表示，自己理解那真的是個意外，而且對方也有跟他道歉，「我們是很好的朋友，他在南韓打球打很久了，很開心能對他拿下2連勝，但被打到之後，其實我有想要報仇，可惜沒有成功。」

馬雷賽後談到對於和桑尼的互動，他表示，桑尼是北非和西亞區域的傳奇球星，但可惜沒能獲得很好的待遇跟肯定，很開心他能在亞洲其他地方有好的發揮空間。對於馬雷的說法，桑尼認為，這一部分可能跟他長期效力巴勒斯坦國家隊有關，「我們國家隊整體實力可能沒有到很好，自己花了很多心力在這之上，可惜還是沒有在國際賽取得太好成績，近幾年我也因為年紀增長，考量身體狀況也沒能再繼續參與，現在會比較把心力花在職業隊當中，希望幫助球隊取得更好表現。」

